68% французов выступили против военного участия Франции в защите Украины

Возможная отправка французских войск на Украину была отвергнута 68% французов, показал опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения CSA, 28 ноября пишет французский журнал Valeurs actuelles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии