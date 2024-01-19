Лечение Виагрой импотенции может вызвать инфаркт, — ученые Ирэн ОрлонскаяСвежие научные открытия принесли опасные новости для тех мужчин, кто принимает препараты, подобные Виагре, для лечения мужских проблем.
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