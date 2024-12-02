В Алтайском крае назвали лидеров по выручке и прибыли в аграрном машиностроении

В 2023 году на регион приходилось более половины выпускаемых в стране борон и комбинированных почвообрабатывающих агрегатов Несколько десятков предприятий в Алтайском крае выпускают технику и оборудование для сельского хозяйства, пользующиеся спросом не только в регионе, но и по всей стране.