Глава Рособрнадзора счел нецелесообразной отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

Отмену ЕГЭ для победителей олимпиад в Рособрнадзоре считают нецелесообразной. Как отметил глава ведомства Анзор Музаев, такие школьники, как правило, являются стобалльниками и легко преодолевают порог в 80 баллов.
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