Си Цзиньпин подчеркнул важность мобилизации рабочих и служащих для участия в деле возрождения китайской нации

Пекин, 23 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул, что необходимо придерживаться всестороннего руководства Всекитайской федерацией профсоюзов /ВФП/ со стороны КПК и в полной мере мобилизовать широкие массы рабочих и служащих для участия в великом деле всестороннего продвижения строительства сильного государства и возрождения китайской нации.