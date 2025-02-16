Хвалебный трейлер “сосалика” The First Berserker: Khazan на базе восхищений демкой от иг...

Хвалебный трейлер “сосалика” The First Berserker: Khazan на базе восхищений демкой от игровой прессыРелиз соулслайка The First Berserker: Khazan от компании Nexon и студии Neople запланирован на 27 марта для PC, PS5 и Xbox Series X|S.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)