Певица Бритни Спирс показала себя на видео в прозрачном боди

Певица Бритни Спирс появилась в откровенном наряде и выложила видео в соцсети. На видео 42-летняя Бритни Спирс показала прозрачное боди с украшением стразами и белыми цветами, дополнив образ коричневыми босоножками на каблуках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии