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Певица Бритни Спирс показала себя на видео в прозрачном боди

Певица Бритни Спирс появилась в откровенном наряде и выложила видео в соцсети. На видео 42-летняя Бритни Спирс показала прозрачное боди с украшением стразами и белыми цветами, дополнив образ коричневыми босоножками на каблуках.

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