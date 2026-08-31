Украинский экономист Олег Пендзин в интервью местному изданию заявил, что, несмотря на удары по складским помещениям ритейлеров, где ВСУ хранили в том числе военное имущество, и пустующие полки в сетевых магазинах, голод украинцам в ближайшее время не грозит, да и вообще д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Профессиональный ...
- А МИД России предуп...
- Кумулятивно-режущ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым