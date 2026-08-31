«Спасут соленья»: экономист считает, что украинцам голод не страшен

Украинский экономист Олег Пендзин в интервью местному изданию заявил, что, несмотря на удары по складским помещениям ритейлеров, где ВСУ хранили в том числе военное имущество, и пустующие полки в сетевых магазинах, голод украинцам в ближайшее время не грозит, да и вообще д.