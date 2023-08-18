Фугасные авиабомбы в Спецоперации

Подвеска бомбы ФАБ-250-М62 на бомбардировщик Су-34. Фото Минобороны РФ В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса российские воздушно-космические силы используют широкий круг различных авиационных средств поражения.
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