Печенье из стакана творога, и всего несколько минут на подготовку. К чаю и на завтрак

Структура домашнего творожного печенья получается воздушной, но с хрустящей корочкой. Никакого сливочного масла в составе нет, но текстура получается насыщенной за счет творога и кефира, а ванильный сахар дает выпечке аппетитный аромат.
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