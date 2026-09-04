Американский сенатор призывает к запрету на выпуск мемкоинов выборными должностными лицами

Одна из участвующих в переговорах по законопроекту о структуре рынка цифровых активов американских законодателей сенатор Кирстен Джиллибранд предложила запретить выборным должностным лицам и президенту выпускать или спонсировать собственные токены, ссылаясь на мемкоины президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.