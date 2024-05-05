На Украине признали, что граждане бегут из страны через границу с Молдавией

Украинцы пытаются покинуть пределы страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая идёт через село Паланка в Молдавии, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».
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