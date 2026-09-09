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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь английского «СИ Донс» Камураси станет монархом традиционного королевства Торо на территории Уганды

Вратарь английской непрофессиональной команды станет новым королем одного из традиционных королевств на территории Уганды.

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