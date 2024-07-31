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Татьяна Бакальчук подала иск о расторжении брака в столичный суд

Татьяна Бакальчук подала иск о расторжении брака в столичный суд

В настоящий момент решение о принятии искового заявления к производству не принято.фото: t.me/privetwb--> Основательница маркетплейса Wildberries, самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук подала иск в суд Москвы к своему мужу Владиславу Бакальчуку — иск касается расторжения брака.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Танюсика, как настоящую ЛОХУШКУ, развели армяны.
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7 час.
Светлана Петрова
попалась в ловушку, куда тянется армянский капкан, интересно
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4 час.
СК
Сергей Костин
&quot;В сортах говна не разбираюсь.&quot; (с)
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1 час.

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