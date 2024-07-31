Татьяна Бакальчук подала иск о расторжении брака в столичный суд

В настоящий момент решение о принятии искового заявления к производству не принято.фото: t.me/privetwb--> Основательница маркетплейса Wildberries, самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук подала иск в суд Москвы к своему мужу Владиславу Бакальчуку — иск касается расторжения брака.