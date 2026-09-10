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На этих выходных – последние по-летнему теплые и солнечные дни на Кубани

На этих выходных – последние по-летнему теплые и солнечные дни на Кубани

Таким же комфортным будет и понедельник. А вот потом мы все больше начнем ощущать осеннюю прохладу. На следующей неделе днем будет уже по 26-27 градусов, без дождей – только в понедельник и пятницу.

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