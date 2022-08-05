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Лавров: США апеллируют к Уставу ООН с целью оправдания своих подрывных действий по созданию угроз для России с Украины

Лавров: США апеллируют к Уставу ООН с целью оправдания своих подрывных действий по созданию угроз для России с Украины

Вашингтон апеллирует к Уставу Организации Объединенных Наций с целью оправдания своих подрывных действий по созданию угроз для России с Украины.

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