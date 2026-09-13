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Гендиректор «Ростова» Чайка после 0:3 от «Спартака»: «Cчет не по игре. Доверие Альбе сохраняется»

Гендиректор «Ростова» Чайка после 0:3 от «Спартака»: «Cчет не по игре. Доверие Альбе сохраняется»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3) оценил игру команды, рассказал о погашении задолженностей в клубе и заявил о доверии главному тренеру Джонатану Альбе.

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