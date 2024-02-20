Армрестлер Воевода раскрыл, в чем новаторство армрестлерского многоборья

Призер Олимпийских игр и чемпион мира по бобслею, армрестлер Алексей Воевода по итогам соревнований по армрестлерскому многоборью на стенде РФСО "Локомотив" на выставке-форуме "Россия" рассказал, как была создана эта дисциплина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии