Армрестлер Воевода раскрыл, в чем новаторство армрестлерского многоборья

Призер Олимпийских игр и чемпион мира по бобслею, армрестлер Алексей Воевода по итогам соревнований по армрестлерскому многоборью на стенде РФСО "Локомотив" на выставке-форуме "Россия" рассказал, как была создана эта дисциплина.