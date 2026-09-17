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Калужские новости

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В Калужской области не выявлено нарушений в ходе предвыборной агитации

В Калужской области не выявлено нарушений в ходе предвыборной агитации

В период предвыборной агитации в Калужской области поступило всего два обращения, которые не были связаны с нарушениями, а касались толкования избирательных прав.

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