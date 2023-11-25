Ученые РАН назвали различия в ценностях москвичей и мигрантов из Центральной Азии

Ученые РАН провели сравнение ценностей москвичей и мигрантов из Центральной Азии. Опрос показал, что доля мигрантов, для которых важны семья и дети, а также свобода высказываний и жизнь по правде, вдвое выше доли таких же москвичей.
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