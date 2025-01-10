Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 кв метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
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Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 кв метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.