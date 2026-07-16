«Водоканал» восстановил 3,8 км инженерных сетей в Казани с начала года

С начала 2026 года МУП «Водоканал» Казани реконструировал 3,8 км инженерных сетей. В рамках инвестиционной программы предприятия обновили 1,8 км водопроводных сетей на улицах Сибирский тракт, Сафина и Сафиуллина, а также 2 км сетей водоотведения на улицах Чуйкова, Хибинской и проспекте Ямашева.