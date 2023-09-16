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Украинские паблики сообщают о четырех ракетных ударах по объектам в Харькове и о воздушной тревоге в других регионах

Украинские паблики сообщают о четырех ракетных ударах по объектам в Харькове и о воздушной тревоге в других регионах

Не менее четырех ракетных ударов утром 16 сентября нанесено по Харькову. Об этом сообщают украинские паблики, которые ранее писали про звуки взрывов в городе.

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