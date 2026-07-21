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Аргументы недели

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Россия выслала военного атташе Италии в ответ на аналогичные действия Рима

Россия выслала военного атташе Италии в ответ на аналогичные действия Рима

Москва и Рим обменялись дипломатическими пощёчинами в военной плоскости. Россия объявила персонами нон грата итальянского военного атташе и его помощника в качестве зеркальной меры на выдворение своих представителей из Италии.

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