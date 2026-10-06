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Напавшего на детский лагерь в Туве осудили на 2,5 года принудительных работ

Напавшего на детский лагерь в Туве осудили на 2,5 года принудительных работ

ИЗВЕСТИЯ Жителю Тувы, который напал на детей в лагере "Орленок", назначили 2 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

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