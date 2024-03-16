Армия России уничтожила чешскую РСЗО Vampire (ВИДЕО)

Армия России уничтожила один из расчётов РСЗО Vampire, обстреливавших Белгород 15 марта. Наши разведчики обнаружили чешскую систему залпового огня, из которой украинские нацисты вели огонь по мирным российским городам, пишет военкор Евгений Поддубный.
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