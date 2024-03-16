Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Ричард, как и положено двуличному англичанину, сказал, но не все..."Великобритания ведет «серую войну» с Россией" не ...В Британии сделал...
  • Evgeni Velesik
    Только капитуляция и разоружение всех частей ВСУ!«Вот и всё»: чешс...
  • Фаина Юсупова
    Столько времени они захватывают и не как не могут захватить эту проклятую Раду.Украинский журнал...

Армия России уничтожила чешскую РСЗО Vampire (ВИДЕО)

Армия России уничтожила чешскую РСЗО Vampire (ВИДЕО)

Армия России уничтожила один из расчётов РСЗО Vampire, обстреливавших Белгород 15 марта. Наши разведчики обнаружили чешскую систему залпового огня, из которой украинские нацисты вели огонь по мирным российским городам, пишет военкор Евгений Поддубный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
А с самой-то установкой что? Или подвезут новый боезапас, и она снова будет бить по России?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх