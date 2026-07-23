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Мода и Шоу-бизнес

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Актёр Сергей Горошко признался, что боится не понравиться взрослой аудитории

Актёр Сергей Горошко признался, что боится не понравиться взрослой аудитории

Актёр Сергей Горошко признался, что боится не понравиться новой взрослой аудитории. На премьере сериала «Большая фарма» в рамках Московского международного кинофестиваля актёр в беседе с коллегами рассказал, что перед выходом проекта переживает сильнее обычного.

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