Актёр Сергей Горошко признался, что боится не понравиться взрослой аудитории

Актёр Сергей Горошко признался, что боится не понравиться новой взрослой аудитории. На премьере сериала «Большая фарма» в рамках Московского международного кинофестиваля актёр в беседе с коллегами рассказал, что перед выходом проекта переживает сильнее обычного.
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