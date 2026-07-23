Актёр Сергей Горошко признался, что боится не понравиться взрослой аудитории

Актёр Сергей Горошко признался, что боится не понравиться новой взрослой аудитории. На премьере сериала «Большая фарма» в рамках Московского международного кинофестиваля актёр в беседе с коллегами рассказал, что перед выходом проекта переживает сильнее обычного.