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Царьград

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Скалони готов продолжить тренировать сборную Аргентины после 2026

Скалони готов продолжить тренировать сборную Аргентины после 2026

Главный тренер Лионель Скалони может остаться у руля сборной Аргентины до конца 2026 года. Его контракт остается в силе, если планы будут выполнены.

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