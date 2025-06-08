А воздух и ныне там. 600 млрд от частников, 40 — от государства: нацпроект «Чистый воздух» тормозит не бизнес, а невыполнимые задачи госчиновников

Федеральный проект «Чистый воздух», действующий с января 2025 года рамках национального проекта «Экологическое благополучие», целью которого стало снижение уровня концентрации вредных веществ в крупных промышленных регионах, достиг заявленных показателей в четырёх из двенадцати городов Сибири и Урала.