Ситуация на фронтах украинского конфликта оборачивается не в пользу Киева. Так, в Донбассе целые батальоны под нашим натиском оставляют позиции, а в Курской области идёт планомерное уничтожение живой силы врага.
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