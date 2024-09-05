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НОВОСТИ МИРА.

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05.09.24=="МОСКВА И ПИТЕР ЕЩЕ НА СЕБЕ ЭТОГО НЕ ЧУВСТВОВАЛИ": ЗАПАД ПОСЛАЛ СИГНАЛ КРЕМЛЮ И ЛИЧНО ПУТИНУ. НАЗНАЧЕНА ОСОБАЯ ДАТА ДЛЯ УДАРА

Ситуация на фронтах украинского конфликта оборачивается не в пользу Киева. Так, в Донбассе целые батальоны под нашим натиском оставляют позиции, а в Курской области идёт планомерное уничтожение живой силы врага.

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