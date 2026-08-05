Автор: Редакция НоворосинформТысячи русских предпринимателей остаются у разбитого корыта после ударов по складам Wildberries.
"Ким переплюнула МММ": Продавцы потеряли товар, но штрафы от WB приходят стабильно. Остатки вещей всплыли в неожиданном месте
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Бизнес дело рискованное. Заключали договора без страховки товаров на складах WB - это экономия или непонимание что всякое может произойти по разным причинам. Выплаты от государства потерпевшим (в какой-то мере) будут, вопрос в том - должны ли сами предприниматели организовывать оборону складов от БпЛА? И проверки по факту возгораний с осмотром и учётом ущерба - всё должно быть зарегистрировано с оценкой работы пожарных.
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1 м.
Volodya Dolmatov
ВЕРА Башмакова
Ким - умница и трудяга, в отличие от жуликов из МММ, сравнивать их нельзя. Пострадали продавцы, покупатели, она сама. Из-за чего? Из-за продаж неподобающего товара, военные товары должны быть на специализированных складах. ИМХО.
Шлюха приговорена и скоро сдохнет страшной и мучительной смертью!
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1 м.
Александр яросв
Да, Ким там свадебный генерал всем рулит арменин.
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1 м.
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