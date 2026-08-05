"Ким переплюнула МММ": Продавцы потеряли товар, но штрафы от WB приходят стабильно. Остатки вещей всплыли в неожиданном месте

Игорь Кузнецов

Бизнес дело рискованное. Заключали договора без страховки товаров на складах WB - это экономия или непонимание что всякое может произойти по разным причинам. Выплаты от государства потерпевшим (в какой-то мере) будут, вопрос в том - должны ли сами предприниматели организовывать оборону складов от БпЛА? И проверки по факту возгораний с осмотром и учётом ущерба - всё должно быть зарегистрировано с оценкой работы пожарных.