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"Ким переплюнула МММ": Продавцы потеряли товар, но штрафы от WB приходят стабильно. Остатки вещей всплыли в неожиданном месте

"Ким переплюнула МММ": Продавцы потеряли товар, но штрафы от WB приходят стабильно. Остатки вещей всплыли в неожиданном месте

Автор: Редакция НоворосинформТысячи русских предпринимателей остаются у разбитого корыта после ударов по складам Wildberries.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Бизнес дело рискованное. Заключали договора без страховки товаров на складах WB - это экономия или непонимание что всякое может произойти по разным причинам. Выплаты от государства потерпевшим (в какой-то мере) будут, вопрос в том - должны ли сами предприниматели организовывать оборону складов от БпЛА? И проверки по факту возгораний с осмотром и учётом ущерба - всё должно быть зарегистрировано с оценкой работы пожарных.
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1 м.
Volodya Dolmatov
ВЕРА Башмакова
Ким -  умница  и трудяга,  в отличие от жуликов  из МММ,  сравнивать их нельзя. Пострадали продавцы, покупатели, она  сама. Из-за  чего? Из-за продаж неподобающего товара, военные  товары должны быть на  специализированных  складах. ИМХО.
Шлюха приговорена и скоро сдохнет страшной и мучительной смертью!
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1 м.
Александр яросв
Да, Ким там свадебный генерал всем рулит арменин.
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1 м.