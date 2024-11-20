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первичная организация ОО ´БРСМ´ нашей школы приняла участие в городском квесте ´Это все мое родное´, проходившем в рамках об...

первичная организация ОО ´БРСМ´ нашей школы приняла участие в городском квесте ´Это все мое родное´, проходившем в рамках об...

первичная организация ОО ´БРСМ´ нашей школы приняла участие в городском квесте ´Это все мое родное´, проходившем в рамках общественно-культурной акции ´Марафон единства´На старт вышло 90 молодежных команд.

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