первичная организация ОО ´БРСМ´ нашей школы приняла участие в городском квесте ´Это все мое родное´, проходившем в рамках об...

первичная организация ОО ´БРСМ´ нашей школы приняла участие в городском квесте ´Это все мое родное´, проходившем в рамках общественно-культурной акции ´Марафон единства´На старт вышло 90 молодежных команд.
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