Мэр Алексей Орлов вручил ветеранам знаки отличия Почетных граждан Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля, ФедералПресс. В музее истории Екатеринбурга прошла торжественная церемония вручения нагрудного знака и ленты Почетного гражданина Екатеринбурга ветеранам Великой Отечественной войны.
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