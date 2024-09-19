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Дмитрий Артюхов принял участие в промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени

Дмитрий Артюхов принял участие в промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени

В составе делегации почетных гостей, среди которых министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Тюменской области Александр Moor и губернатор ХМАО Руслан Кухарук, Дмитрий Артюхов посетил выставку TNF EXPO и выступил на главной пленарной сессии форума.

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