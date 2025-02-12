Шесть барнаульских отелей вошли в рейтинг лучших гостиниц России

Лидеров определяли по популярности, отзывам, рейтингу и количеству проблемных ситуаций при бронировании и проживании Шесть барнаульских отелей вошли в рейтинг лучших гостиниц РФ, по мнению сервиса для бронирования "Островок".
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