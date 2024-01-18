Полицейские в Тверской области рассказали соцработникам о том, как защитить себя и своих подопечных от мошенников

Сотрудники полиции МО МВД России «Краснохолмский» совместно с представителем Общественного совета при Межмуниципальном отделе Анной Еремеевой провели профилактические беседы с работниками Комплексного центра социального обслуживания населения Краснохолмского района.
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