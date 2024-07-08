В Приморье остаются затопленными более сотни приусадебных участков

В Приморском крае спасатели и специалисты продолжают избавлять жилые дома и участки от подтоплений. О том, какая работа проделана и сколько участков еще предстоит освободить от воды, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
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