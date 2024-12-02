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Наши войска перерезают дорогу на Запорожье, в Сирии разбомбили турецкий штаб: Горячая сводка СВО

Наши войска перерезают дорогу на Запорожье, в Сирии разбомбили турецкий штаб: Горячая сводка СВО

  На Кураховском направлении русские перерезают дорогу снабжения противника. Европейские лидеры начали активный "прогрев" на тему ввода войск НАТО на Украину.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Интересно а чем отличается ввод войск НАТО на Украину, от вступления Украины в НАТО? Зашли на территорию Украины, стали лигитимной целью! Тогда тут же огребете, как на Украине, так и в самих странах НАТО, что ввели войска, а это уже Третья Мировая война, однако! И развязывает её сами НАТО! Потом кто не спрятался, как говориться...
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17 час.
Eduard
НАТО никакогь права не имеет суваттся в постороннюю страну!
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9 час.

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