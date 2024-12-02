Наши войска перерезают дорогу на Запорожье, в Сирии разбомбили турецкий штаб: Горячая сводка СВО

ИМ

Ильдус Мамлеев

Интересно а чем отличается ввод войск НАТО на Украину, от вступления Украины в НАТО? Зашли на территорию Украины, стали лигитимной целью! Тогда тут же огребете, как на Украине, так и в самих странах НАТО, что ввели войска, а это уже Третья Мировая война, однако! И развязывает её сами НАТО! Потом кто не спрятался, как говориться...