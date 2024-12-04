Захарова заявила, что интервью Лаврова Карлсону получилось очень интересным

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону получилось масштабным и очень интересным, заявила в эфире радиостанции "Спутник" официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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