Все началось с лифта. Дети мигрантов вломились в квартиру, ударили ножом

Ира Закирова Полный стоп на приезд мигрантов из Средней Азии. Полный стоп на выдачу им российского гражданства. Постепенное выдворение всех мигрнантов без гражданства до конечной цифры оставшихся в 0 человек. Лишение российского гражданства за любое правонарушение и за любое участие в агрессивной толпе.

виталий панов Брать пример надо с РБ,с батьки! Не сразу,но сделал всё чтобы избавиться от мигрантов! В России делают всё,чтобы мигранты заменили коренное население! И Россия превратилась в анклавы азербайджана,туркестана,узбекистана и других!