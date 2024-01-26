Такое впечатление, что мигранты будто бы нам показывает весь свой арсенал орудий преступлений. Ведь от простого махания руками толпой они перешли к куда более жестоким методам.
Все началось с лифта. Дети мигрантов вломились в квартиру, ударили ножом
Комментарии
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Ира Закирова
Полный стоп на приезд мигрантов из Средней Азии. Полный стоп на выдачу им российского гражданства. Постепенное выдворение всех мигрнантов без гражданства до конечной цифры оставшихся в 0 человек. Лишение российского гражданства за любое правонарушение и за любое участие в агрессивной толпе.
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51 мин.
виталий панов
Брать пример надо с РБ,с батьки! Не сразу,но сделал всё чтобы избавиться от мигрантов! В России делают всё,чтобы мигранты заменили коренное население! И Россия превратилась в анклавы азербайджана,туркестана,узбекистана и других!
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48 мин.
тимур чагалидзе
Ага, щас! А как взятки брать? Для среднеазиатов получения гражданства, как 2 пальца об асфальт. А для русскоговорящих, решивших переехать на ПМЖ в Россию сплошные препоны и квесты. Вот и растут виллы и появляются новые яхты у лоббистов ввоза мигрантов! Когда этот беспредел закончится, не понятно!
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45 мин.
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