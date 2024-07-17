Международная федерация бодибилдинга вернула россиянам их флаг и гимн. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России, российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном уже на ближайших чемпионатах мира и Европы.
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