Международная федерация бодибилдинга вернула россиянам их флаг и гимн. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России, российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном уже на ближайших чемпионатах мира и Европы.