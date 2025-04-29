Малышева обрушилась с критикой на бездействующих россиян со словами «Бог вас накажет»

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева обрушилась с критикой на бездействующих россиян. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она осудила тех, кто не оказывает первую помощь упавшим в обморок.
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