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ФСБ задержала осуществивших и планирующих теракты восьмерых граждан РФ

ФСБ задержала осуществивших и планирующих теракты восьмерых граждан РФ

Восемь граждан России, которые по заданиям украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры, волонтерские организации, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение, были приговорены к колонии на срок от 22 до 16 лет.

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