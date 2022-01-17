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А есть ли будущее у России?

А есть ли будущее у России?

Молодые женщины России не хотят замуж, заниматься бытом, рожать детей и работать. Что их ждет? Часто вижу в интернете манифесты молодых женщин: я не хочу выходить замуж, что я там увижу, кроме обслуживания мужа? Старшее поколение тут же высказывает свое одобрение: правильно, деточка, ничего хорошего в браке нет, одна морока, ты мыслишь в верном направлении! Молодежь смелеет, идет еще дальше: мы не хотим рожать детей! И снова встречают одобрение: правильно, сначала надо на ноги встать, карьеру сделать, а не как мы, горемычные, разрываться между институтом, плитой и пеленками.

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