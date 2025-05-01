#80летПобеды Искусственный интеллект оживляет историю 🔥 Крымская наступательная операция стала одним из самых быстрых и грамотно проведенных сражений Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
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#80летПобеды Искусственный интеллект оживляет историю 🔥 Крымская наступательная операция стала одним из самых быстрых и грамотно проведенных сражений Рабоче-Крестьянской Красной Армии.