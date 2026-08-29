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Царьград

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Гигантские куклы русских писателей покорили улицы Санкт-Петербурга

Гигантские куклы русских писателей покорили улицы Санкт-Петербурга

29 августа в Санкт-Петербурге прошел спектакль "Великанцы". Гигантские куклы писателей Пушкина, Гоголя и Достоевского устроили театральное шествие по значимым местам города, споря о звании "самого великого" русского писателя.

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