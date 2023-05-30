Рига, похоже, всерьез намерена выдавить русских с территории республики.

Итоги недели: власти Латвии изощренно издеваются над гражданами РФ Владислав Князев Для того, чтобы жить в Латвии дальше, граждан РФ обязали сдавать экзамен на знание латышского языка© Shutterstock Законы «задним числом» На уходящей неделе стало известно, что большинство граждан РФ, проживающих на территории Латвии, не смогли сдать экзамены на знание латышского языка.