АМАРАНТ "Сделают работу за нас?" Йеменцы жестко предупредили англосаксов - еще одна атака и останетесь без связи.
"Даже не поморщимся!" Хуситы порежут все красноморские кабеля
Комментарии
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lenivka
Не надо брать Россию на слабо.Без вас,умников, разберутся
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3 час.
Аудрюс
У китайцев менталитет другой, они готовы ждать столетиями, их много... Боюсь, что столетия мы не протянем при таком раскладе...
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2 час.
Аудрюс
Согласен! Россию не следует брать на слабо... А вот по поводу без нас... А вы сами то тогда для чего читаете всех этих умников? Для чего читаете коментарии на статьи этих умников? Только для того, чтобы написать, что без вас умников(сопливых) разберутся? Мы не пиндосы, у нас, русских, менталитет несколько другой, молчать не умеем!
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2 час.
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