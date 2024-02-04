"Даже не поморщимся!" Хуситы порежут все красноморские кабеля

Аудрюс

Согласен! Россию не следует брать на слабо... А вот по поводу без нас... А вы сами то тогда для чего читаете всех этих умников? Для чего читаете коментарии на статьи этих умников? Только для того, чтобы написать, что без вас умников(сопливых) разберутся? Мы не пиндосы, у нас, русских, менталитет несколько другой, молчать не умеем!