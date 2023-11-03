Курганцы возмутились, что детская поликлиника зарабатывает на вредной еде

В Курганской детской поликлинике установлены аппараты со сладостями, а также кофе и сиропами. Некоторые посетители возмущены, что в больнице вместо пропаганды здорового питания и опасности детского ожирения, продают «вредные вкусняшки».
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