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Новости экономики России

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Начало торгов акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже – основные события 24 июля

В среду, 24 июля, на Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО «Яндекс». Компания планировала к этому времени завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ «Консорциум.

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