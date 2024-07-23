Начало торгов акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже – основные события 24 июля

В среду, 24 июля, на Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО «Яндекс». Компания планировала к этому времени завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ «Консорциум.